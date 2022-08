Neue Spielzeit im Bensheimer Parktheater

Bensheim. Die Stadtkultur Bensheim freut sich, nach den vergangenen Corona-Jahren wieder einen breitgefächerten, ausgewogenen Spielplan mit einem Abonnement-Angebot präsentieren zu können. Aus den bislang inhaltlich getrennten Abonnementreihen A und B wurde das Abo „Großes Haus“, in dem sechs Stücke im großen Saal angeboten werden.

Im Abonnement C wurde lediglich der Titel angepasst: Im Abo „Nah dran“ werden weiterhin fünf Stücke aus dem musikalisch-literarischen Bereich zu sehen sein. Auch das beliebte Schnupper-Abonnement ist wieder buchbar: Die Besucher können sich nach eigenem Gusto drei Stücke aus dem Abo „Großes Haus“ zusammenstellen.

Das Kinder- und Fremdsprachentheater ergänzt – wie in der Vergangenheit – den städtischen Theaterspielplan. Die erste Vorstellung im Rahmen des Abos „Großes Haus“ beginnt am Donnerstag, 22. September, um 20 Uhr mit der Krimikomödie „Lord Savils Verbrechen“, die mit einem Oscar Wilde typischen, charmant-unterhaltsamen Esprit, mit federleichtem Humor sowie satirischen Elementen besticht, die höchstaktuell den Zeitgeist widerspiegeln.

Mozarts Kassenschlager Nummer eins, „Die Zauberflöte“, eröffnet am Sonntag, 23. Oktober, um 20 Uhr das Programm des Abos „Nah dran“. Zu Gast sind die beiden Künstlerinnen Franziska Dannheim und Jeong-Min Kim, die im Jahr 2022 ihr 15-jähriges Jubiläum mit 15 Produktionen feiern. Die Eintrittskarten für die Einzelveranstaltungen der Spielzeit 2022/23 sind ab dem 5. September bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Abonnement-Bestellungen nimmt das Kulturbüro ab sofort entgegen, Telefon 06251/177817, E-Mail: parktheater@bensheim.de.

Das ausführliche Theaterprogramm liegt in Geschäften, Banken, Buchhandlungen und öffentlichen Einrichtungen in Bensheim aus und kann über www.stadtkultur-bensheim.de abgerufen werden.

Während des Jazz-Festivals am Samstag (20.) von 10 bis 13 Uhr stellt die Stadtkultur in der Fußgängerzone an einem Stand im Bereich Bürgerwehrbrunnen ihr Programm vor. Die Mitarbeiter freuen sich, mit theaterinteressierten Bürgern ins Gespräch zu kommen.

Am Mittwoch, 28. September, um 20 Uhr wird eine Aufführung aus der vorherigen Spielzeit nachgeholt: Das Ensemble der „theaterlust München“ ist mit der gefühlvollen, romantischen aber auch grotesken Komödie „Noch einen Augenblick“ zu Gast im Parktheater Bensheim. Das Stück setzt sich mit Trauer, Abschied, Neubeginn und der großen Liebe auseinander.

Eintrittskarten sind ab sofort erhältlich bei der Tourist-Information, Telefon 06251/8696101, im Medienhaus des BA, Telefon 06251/100816, überregional bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet unter reservix.de. red