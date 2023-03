Gesunde Ernährung ist sehr wichtig

Liebe Kinder, heute ist der Tag der gesunden Ernährung. Sich gesund zu ernähren ist nämlich sehr wichtig und deshalb gibt es dafür auch einen speziellen Tag.

Um zu wissen, wie man sich gesund ernähren kann, kann man sich an der sogenannten „Ernährungspyramide“ orientieren. Diese zeigt, wie viel man von welchem Lebensmittel zu sich nehmen soll. Ganz unten, wo die Pyramide am breitesten ist, sind die Dinge, von denen man viel zu sich nehmen soll und ganz oben, wo sie am kleinsten ist, sind die Dinge, von denen man wenig zu sich nehmen soll.

Ganz unten befinden sich Getränke. Trinken ist für unseren Körper nämlich sehr wichtig und er braucht viel Flüssigkeit. Das beste Getränk, das ihr zu euch nehmen könnt ist Wasser. Am besten trinkt ihr mindestens 1,5 Liter am Tag. Getränke, die viel Zucker haben, sind da nicht so gut.

Unser Körper erhält Energie über Kohlenhydrate. Die finden wir vor allem in Getreideprodukten, wie Brot, in Reis, Mais oder Kartoffeln.

Neben Kohlenhydraten benötigt unser Körper auch viele Vitamine. Diese finden wir in Obst und Gemüse. Obst und Gemüse solltet ihr jeden Tag essen. Es hilft euch beim Wachstum und sorgt dafür, dass euer Immunsystem stärker wird. Dadurch werdet ihr nicht so schnell krank.

Ebenfalls zum Wachstum und stark bleiben braucht unser Körper Eiweiß. Man sagt auch Protein dazu. Proteine gibt es in Fleisch, Fisch, Eiern und Milch. Aber auch in Milchprodukten, wie Joghurt, Käse oder Quark.

Für unser Gehirn brauchen wir dann noch Fett und Öl. Die finden wir in Fleisch, Butter oder in Nüssen. Davon brauchen wir aber weniger als von Proteinen. fw