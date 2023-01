Führungswechsel bei der Agentur für Arbeit in Bensheim

Personalwechsel bei der Agentur für Arbeit Darmstadt: Am Standort Bensheim hat Meike Manocchio mit Beginn des Jahres die Geschäftsstellenleitung von Rosemarie Schultheis übernommen, die sich in den Ruhestand verabschiedet. Sie war dort fast genau 20 Jahre in leitender Position tätig, seit 2010 war sie auch für die Dependence in Mörlenbach verantwortlich. In der Region Bergstraße galt und gilt

...