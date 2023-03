Am Freitag hatte die Bewegung Fridays For Future (FFF) zum globalen Klimastreik aufgerufen. Mehr als 250 Demonstrationen waren dabei in ganz Deutschland angemeldet.

Unter dem Motto „Tomorrow is too late“, gingen die Demonstranten unter anderem in Darmstadt, Weinheim und Mannheim auf die Straße. Auch in Bensheim gab es eine Kundgebung.

Die prominente Aktivistin Luisa Neubauer

