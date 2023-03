Fridays for Future plant weitere Aktionen an der Bergstraße

Bergstraße. Am vergangenen Freitag fand der jüngste Globale Klimastreik der Bewegung Fridays for Future (FFF) statt. Auch in Bensheim wurde gestreikt. Organisiert wurde dieser von der FFF-Gruppierung in Bensheim.

Die 18-jährige Jojo (kleines Bild) besucht aktuell die zwölfte Klasse und ist seit anderthalb Jahren aktiv bei FFF-Bensheim. Als ein Mitglied der Gruppe berichtet sie im Gespräch mit der BAnane, wie der Streik abgelaufen und wie die aktuelle FFF-Situation in Bensheim ist.

Wie läuft die aktuelle Arbeit bei FFF Bensheim ab und welche Projekte stehen in naher Zukunft an?

Jojo: Sehr gut, derzeit haben wir ein super motiviertes Team mit vielen neuen Gesichtern. Zwar machen wir immer noch regelmäßig bei Großstreiks mit, wir probieren aber im Moment auch, mehr andere Aktionen zu machen. Zum Beispiel ist am Montag, 17. März, wieder eine Kleidertauschparty mit dem Familienzentrum geplant.

Wie ist der Streik am vergangenen Freitag abgelaufen?

Jojo: Wie gesagt, nehmen wir auch immer noch an Großstreiks teil, wie auch am vergangenen Freitag unter dem Motto #tomorrowIsTooLate. Es geht und ging darum zu zeigen, dass die Klimakrise jetzt stattfindet und die Politik jetzt handeln muss. In Bensheim startete die Demo um 16 Uhr am Beauner Platz und führte dann zum Marktplatz. Dort gab es mehrere Redebeiträge und auch Musik. Marco Mautry