Flames-Handballerinnen zielen auch im sechsten Bundesliga-Jahr auf einstelligen Tabellenplatz

Obschon beim Flames-Community-Treffen nur einmal richtig gesungen wurde, weckte das Meeting am Freitagabend in der „Villa Lacus“ immer wieder musikalische Assoziationen. „We are Familiy“, sagte etwa Michael Geil. Mit dem Titel des Songs der Sister Sledge charakterisierte der Flames-Geschäftsführer die Atmosphäre und den Zusammenhalt im und rund um das Handball-Bundesliga-Team der HSG

...