Finanzspritze für kostenlose Schwimmkurse der SSG Bensheim

Bergstraße. Der Energiekonzern Entega spendet jeweils zum Jahresanfang für gemeinnützige Einrichtungen in der Region. Auch in diesem Jahr gehen insgesamt 12 000 Euro an Empfänger in den Landkreisen Darmstadt-Dieburg, Offenbach, Groß-Gerau, Odenwald und Bergstraße sowie und an die Stadt Darmstadt.

2000 Euro wurden jetzt im Landratsamt an die Schwimmabteilung der DJK SSG Bensheim überreicht. Die Entega-Vorstandsvorsitzende Marie-Luise Wolff und ihr Stellvertreter Matthias W. Send haben den Scheck im Beisein von Landrat Christian Engelhardt an Abteilungsleiterin Andrea Herrmann überreicht. Der Verein finanziert damit kostenlose Schwimmkurse für Kinder, die sich noch nicht sicher im Wasser bewegen können und die über das Seepferdchen-Abzeichen noch nicht hinausgekommen sind.

Gegen den bundesweiten Trend

Geboren wurde die Idee bereits im Jahr 2019. Damals organisierte die Abteilung gemeinsam mit der DLRG Bergstraße erste Kurse für Fünftklässler des Bensheimer Goethe-Gymnasiums, die sich nicht so gut über Wasser halten können, wie das in dieser Altersgruppe eigentlich erwartet wird. Normalerweise sollten Grundschüler nach der vierten Klasse ein bronzenes Abzeichen vorweisen können.

Doch auch an der Bergstraße spiegelt sich der bundesweite Trend, dass eine neue Generation an Nichtschwimmern heranwächst. Durch die Pandemie wurde die Situation noch verschärft: Öffentliche Bäder waren lange geschlossen, Anfängerkurse sind ausgefallen, auch das Schulschwimmen war zum Erliegen gekommen. Der Bensheimer Verein will dieser Entwicklung entgegenwirken und dabei helfen, dass die ausgefallenen Kurse zumindest ein Stück weit nachgeholt werden können, so Andrea Herrmann in Heppenheim.

Im Sommer vergangenen Jahres konnte es losgehen: Im Basinus-Bad wurden für je zwei Stunden zwei Bahnen reserviert, um bis zu 18 Mädchen und Jungen in vier Kleingruppen alles beizubringen, was man für Bronze vorweisen muss. Voraussetzung für den sogenannten Freischwimmer sind unter anderem 15 Minuten Schwimmen über mindestens 200 Meter Distanz, davon 150 Meter in Bauch- oder Rückenlage in einer erkennbaren Schwimmart. Für die Abteilungsleiterin ist die zeitliche Komponente eine wesentliche Größe, um sich sicher und dauerhaft im Wasser aufhalten zu können.

Auch außerhalb der Corona-Situation gibt es laut einer DLRG-Studie immer mehr Kinder, die vor dem schulischen Schwimmunterricht noch nie mit ihren Familien im Schwimmbad gewesen sind. Sie gehören ebenfalls zur Zielgruppe des Sportvereins, der diese elementare Fähigkeit mehr in die gesellschaftliche Breite bringen will. Daher sei man froh, wenn das Angebot kostenfreier Kurse durch Spenden unterstützt wird.

Zwischenzeitlich hatte die SSG auch Fördermittel des hessischen Landesprogramms „Löwenstark“ erhalten, das Kindern und Jugendlichen bei der Bewältigung der Corona-Krise und deren Folgen unterstützen will. Ins Spektrum des Förderprogramms gehören auch Bewegungsangebote. Laut Abteilungsleiterin habe man durch die Vorgaben aber ein Stück Flexibilität verloren, da die Kursdauer und die Organisation der Einheiten reglementiert sind und den Machern vor Ort auf diese Weise ein Stück Selbstorganisation nehmen.

Konkrete Erfolge sind sichtbar

Der konkrete Erfolg des Projekts ist ablesbar: Unter Anleitung von Trainern der DLRG und der DJK SSG Bensheim sind bislang 107 bronze- und sogar 61 silberne Schwimmabzeichen ausgestellt worden. Ein schöner Erfolg, so Andrea Herrmann, die mit der Entega-Spende als Zuschuss das Programm der nächsten Monate organisiert. Die Kurse sieben und acht sind bereits gestartet. Und das Interesse ist unvermindert hoch.

Auch die Anfragen von Seiten der Schulen häufen sich: Nach dem Goethe-Gymnasium haben mittlerweile auch die Geschwister-Scholl-Schule und die Heinrich-Metzendorf-Schule (beide Bensheim) beim Sportverein angeklopft, um Schülern mit ausbaufähigen Schwimmfähigkeiten ein Angebot machen zu können. Die Effekte seien bemerkenswert, so Andrea Herrmann, die von vielen Kindern berichtet, die im Laufe des Kurses eine beachtliche Entwicklung gezeigt und enorm an Selbstsicherheit im Wasser zugelegt hätten.

„Die Spende der Entega macht es möglich, wichtige Einrichtungen im Kreis Bergstraße zusätzlich zu unterstützen“, bedankte sich Landrat Christian Engelhardt im Namen der Spendenempfänger. Vorstandsvorsitzende Marie-Luise Wolff lobte das ehrenamtliche Engagement des Vereins, der dabei helfe, das staatliche Angebot unkompliziert zu ergänzen und vor Ort wertvolle Arbeit leiste.