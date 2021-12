Elektrische Busse für ein gutes Klima

In Zeiten der Klimakrise ist eine Entwicklung in Richtung der Nachhaltigkeit für uns Menschen und den Planeten immer wichtiger. Nachhaltigkeit bedeutet nicht mehr zu verbrauchen, als vorhanden ist.

Ein großes Problem dabei ist der Verbrauch von Treibstoffen. Treibstoffe wie Benzin bezeichnet man als fossile Brennstoffe. Die Treibstoffe für Autos, Busse und Flugzeuge werden aus Erdöl gewonnen. Erdöl ist auf unserer Erde nicht unendlich vorrätig und wird irgendwann aufgebracht sein. Zudem produzieren Fahrzeuge, die mit Benzin betrieben werden, Kohlenstoffdioxid. Dieses Gas steigt in die Atmosphäre auf und lässt weniger Wärme der Erde ins Weltall entweichen, wodurch sich die Erde schneller erwärmt. Das führt zu Klimaveränderungen: Hitzewellen, Dürren, dem Schmelzen der Polarkappen und weiteren Störungen des Klimas.

Je weniger Treibstoff ein Fahrzeug also verbraucht, desto nachhaltiger ist es. Dabei spielt noch die Menge der transportierten Personen eine Rolle. Ein Bus verbraucht mehr Treibstoff als ein Auto, jedoch fahren in einem Bus auch sehr viel mehr Menschen mit, als in einem Auto, wodurch er nachhaltiger wird.

Elektro-Busse verbrauchen gar keinen Treibstoff und transportieren viele Menschen auf einmal, was sie sehr nachhaltig macht. In vielen Städten sind diese bereits unterwegs.

Ebenfalls nachhaltig ist das Fahren mit dem Fahrrad, da auch hier kein Kohlenstoffdioxid ausgestoßen wird. Allerdings sind viele größere Städte häufig nicht für starken Fahrrad-sondern für Autoverkehr ausgelegt. Doch diese Entwicklung befindet sich gerade im Wandel. An vielen Orten werden neue Radwege und Ladestationen für Elektro-Autos gebaut und Elektro-Busse eingesetzt. Man spricht von einer Verkehrswende. fw

