Advent, Advent, ein Streichholz brennt

Zur Adventszeit kommen sie wieder häufiger zum Einsatz, um den Adventskranz zu erleuchten: Streichhölzer. Die kleinen Stäbchen gehen durch das Entlangstreichen an einer Reibefläche in Flammen auf. Das funktioniert, weil der Kopf der Streichhölzer eine Mischung aus Kaliumchlorat und Schwefel ist. Die Reibefläche besteht aus Glaspulver und Phosphor. Der Phosphor im Streifen und das Kaliumchlorat im Kopf reagieren miteinander und setzen dabei Energie frei – eine Flamme entsteht. Der Schwefel im Streichholz beginnt zu brennen und überträgt die Flamme auf das Holz des restlichen Streichholzes.

Der Hamburger Apotheker Henning Brand hatte im Jahr 1669 vor, aus Urin Gold herzustellen. Dafür verkochte er Urin mit Holzkohle. Am Ende blieb eine weiße Paste übrig: Phosphor.

Ein französischer Chemiker, Charles Sauria, tauchte im Jahr 1830 Holzstäbchen in den weißen Phosphor und erfand so die erste Variante des Streichholzes. Allerdings reagierte der weiße Phosphor auf Reibung mit jedem Stoff. Die Streichhölzer ließen sich also durch Reiben an jeder Oberfläche entzünden. Ein weiteres Problem war, dass weißer Phosphor giftig ist und die Arbeiter in Streichholz-Fabriken krank machte.

Der Schwede Johan Lundström ersetzte im Jahr 1855 den weißen Phosphor durch den roten Phosphor, den wir heute noch verwenden. Mit Glaspulver, Kohlenstaub und Leim vermischt, ergab sich dabei die Mischung für die Reibefläche. Nur auf dieser lassen sich die „Sicherheits-Zündhölzer“ entzünden.

Das erste Feuerzeug der Welt wurde übrigens im Jahr 1823 in Deutschland von Wolfgang Döbereiner entwickelt. Das Feuerzeug gab es sieben Jahre, bevor die Menschen ihre Kerzen mit Streichhölzern anzündeten. fw