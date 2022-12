Eine biblische Weihnachtstradition

Liebe Kinder, bestimmt kennt ihr die berühmte Weihnachtsgeschichte aus der Bibel, die der Grund ist, weswegen wir überhaupt Weihnachten feiern.

Mit den Jahren hat sich die Tradition entwickelt, in der Weihnachtszeit eine Krippe aufzustellen. Diese Weihnachtskrippe zeigt mit kleinen Figuren aus Holz, Ton oder anderen Materialien die Geschichte von Jesu Geburt, wie in der Bibel beschrieben. Bestandteile der Krippe sind ein Stall mit einer Futterkrippe, das Jesuskind, seine Eltern Maria und Josef und der Verkündigungsengel. Am Heiligen Abend sind Maria und Josef mit ihrem Esel unterwegs, ehe sie Unterschlupf in einem Stall finden. Dann wird das Jesuskind geboren. Dabei dient die Futterkrippe als sein Bettchen. Drum herum stehen die Stalltiere Ochs und Esel. Im Anschluss machen sich die drei Weisen aus dem Morgenland, Caspar, Melchior und Balthasar, auf den Weg, um Jesus Gold, Weihrauch und Myrrhe zu schenken.

Weihnachtskrippen bleiben in evangelischen Kirchen bis zum Sonntag nach dem Dreikönigstag am 6. Januar stehen. Katholiken können sich in ihren Kirchen meist noch bis Anfang Februar darüber freuen. ad

