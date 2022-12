Eine Bensheimer Metzgerei als Postkartenmotiv

Bensheim. Unser heutiges historisches Motiv aus der Bensheimer Innenstadt verdanken wir Hans-Reinhard Kühnreich, der uns die Postkarte freundlicherweise für unsere Serie „Bergsträßer Ansichts-Sachen“ zur Verfügung stellte. Weitere Hintergrundinformationen zu dem Foto lieferte uns Rudolf Schmitt vom Museumsverein Bensheim.

Die im Jahre 1913 abgestempelte Postkarte zeigt die Metzgerei Zehnbauer in der Hauptstraße 86. Der Besitzer Johann Adam Zehnbauer hat sich für den uns unbekannten Fotografen in die Tür seines Hauses gestellt. Links im Bild ist ein Kind zu sehen und am Hoftor stehen zwei Frauen. Werbewirksam wurde im Schaufenster Wurst an einer Stange drapiert. Darunter erkennt man als lustige Werbefigur jener Zeit einen Reiter, der nicht auf einem Pferd, sondern auf einem Schwein sitzt.

2 Bilder © Thomas Neu

Bereits im Jahre 1878 wurde in dem Haus ein Metzgerladen mit Schlachthaus errichtet.

Im Jahre 1907 ging das Anwesen dann an Johann Adam Zehnbauer, der es schon zwei Jahre später an seinen Sohn Johann Adam II weitergab.

Im Jahre 1956 erfolgte ein Umbau des Ladengeschäftes. Ab 1958 bis 1978 wurde die Metzgerei von Friedrich Peter Zehnbauer und seiner Ehefrau Therese weitergeführt.

Bis zum Abriss und Neubau hatten noch andere Geschäfte ihren Sitz in dem Gebäude. tn/Bild: Neu

