Ein Umzug bringt Spaß und Musik

Am Wochenende ging das Bergsträßer Winzerfest in Bensheim zu Ende. Vielleicht wart ihr ja da und habt die vielen verschiedenen Fahrgeschäfte ausprobiert und euch durch die unterschiedlichen Essensangebote probiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein Höhepunkt des Winzerfestes findet immer am Anfang statt: der Winzerfest-Umzug. So ein Umzug ist eine tolle Sache. Es gibt Musik, es ist sehr bunt, und es gibt sehr viel sehen.

Fred Fuchs © MM

Solche Umzüge gibt es nicht nur beim Winzerfest. Auch bei den vielen Kerwen bei uns in der Gegend oder zu Fastnacht finden solche Umzüge statt. Ein Umzug zu einem Fest ist die ideale Gelegenheit für die vielen verschiedenen Vereine, die es in der Umgebung gibt, sich vorzustellen und den Leuten zu zeigen, was sie so machen. So bauen die Vereine vor dem Umzug einen Wagen, der dann von einem Traktor gezogen wird. Manche laufen aber auch einfach zu Fuß im Umzug mit.

Mehr zum Thema Brauchtum Das Winzerfest ist wieder zurück Mehr erfahren Winzerfest Festwagen für das Winzerfest präsentiert Einsatzszenarien Mehr erfahren Kindernachrichten Podcast Der Rummel bietet Spaß für jeden Mehr erfahren

Auch wenn Feier- oder Aktionstage für die Vereine anstehen, nutzen sie den Umzug, um Werbung dafür zu machen. Denn so einen Umzug schauen sich immer sehr viele Menschen an.

Die Wägen sind aber nicht immer nur einfach Werbung für den Verein. Oft wollen die Menschen, die den Wagen gebaut haben, auf verschiedene Ereignisse auf der Welt aufmerksam machen – häufig auf lustige oder ironische Art und Weise.

Auch Musikkapellen aus der Umgebung zeigen, welche Titel sie geübt haben und tragen ihre Stücke vor. Alles zusammen sorgt das dafür, dass auf einem Umzug immer für gute Laune und beste Stimmung gesorgt ist. fw

Info: Den Kindernachrichten-Podcast von Fred Fuchs gibt es auf unserer Webseite: www.bergstraesser- anzeiger.de