Ein eigener Garten – auch mit wenig Platz

In Bensheim ist ein „Stadtgärtchen“ geplant. Das Projekt wird mit dem Begriff „Urban Gardening“ beschrieben. Da habe ich mich gefragt, was das denn überhaupt bedeutet.

Viele Menschen wohnen in der Stadt und haben dort bei ihrer Wohnung oder ihrem Haus keinen großen Garten oder einen großen Balkon. Das bedeutet aber nicht, dass diese Menschen keine Pflanzen haben oder kein Obst und Gemüse anbauen können.

Beim „Urban Gardening“ – das ist Englisch und bedeutet so viel wie „städtisches Gärtnern“ – geht es darum, seine Pflanzen auf dem wenigen Platz zu pflanzen, der in der Stadt zur Verfügung steht.

So lassen sich dann auf Dachterrassen, in Innenhöfen oder auf dem Balkon verschiedenste Pflanzen anbauen. Beispielsweise lassen sich einfach Blumenkästen an den Balkon hängen. So nehmen sie auf dem Balkon keinen Platz weg und trotzdem kann man schöne Blumen bewundern.

Aber auch Hochbeete lassen sich sehr gut anlegen. Das sind Beete, die auf einer Art Tisch angelegt werden. Darauf ist eine Kiste mit Erde und darunter passen alle Werkzeuge. fw

