Die Natur hautnah im Schulgarten erleben

Obwohl ich als Fuchs mein Revier gut kenne, lehrt mich der Wald jeden Tag etwas Neues über die Natur. Er ist wie ein großer Garten, in dem ich täglich auf Entdeckungsreise gehe. Natürlich kann nicht jeder in einem Wald leben und dadurch die Natur so hautnah miterleben, aber vielleicht hat eure Schule ja einen Schulgarten.

Das ist ein Ort, wo ihr der Natur begegnet und mit euren Mitschülern Blumen, Obst und Gemüse anpflanzt, es pflegt und am Ende beispielsweise eure selbst gezüchteten Kartoffeln erntet. Falls eure Schule das anbietet, könnt ihr diese ebenfalls gemeinsam in einer Koch-AG zubereiten und essen. Das ist auch eine tolle Belohnung für die Arbeit, die man geleistet hat.

Fred Fuchs © MM

Achtet jedoch darauf, dass ihr während der Gartenarbeit Kleidung anzieht, die schmutzig werden darf. Darüber hinaus lernt ihr nicht nur den richtigen Umgang mit Gartenwerkzeugen kennen, sondern auch ganz viele Tiere, die nicht in Kinderzimmern zu finden sind. Somit lernt ihr etwas über die Natur und gleichzeitig übernehmt ihr Verantwortung für eure Umwelt. Diese Orte kann man natürlich mit bemalten Blumentöpfen und Steinen verschönern.

Wie ihr seht, gibt es für jeden in so einem Garten eine Aufgabe. Also erkundigt euch einfach, denn viele Schulen haben einen Schulgarten. llg

Info: Den Kindernachrichten-Podcast von Fred Fuchs gibt es auf unserer Webseite: www.bergstraesser- anzeiger.de