Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Ortsgeschichte - Erinnerung an einen Kraftakt in der Zeit des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg Die Bibliser Glocke steht für den Zusammenhalt in schwerer Zeit

Helene Häuser war als Kommunionkind bei der Weihung der Bartholomäusglocke im Jahr 1949 dabei. © Stefanie Reis