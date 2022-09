Deutsch-tansanischer Jugendchor geht auf Konzerttournee im Kreis Bergstraße

Bergstraße. Jugendliche aus Afrika kennenlernen, zusammen singen und gemeinsam vor großem Publikum auftreten – das ist das Ziel eines deutsch-tansanischen Jugendchorprojekts, das im März startete und im September mit einer Konzerttournee enden wird.

© Bernd Biewendt

„Spot“ – Spirit of Togethernes, der Geist der Zusammengehörigkeit – nennen die Jugendlichen ihr Chorprojekt, bei dem sie sogar einen Gastauftritt in Karlsruhe während der Vollversammlung des ökumenischen Rats der Kirchen mit 4000 Delegierten aus aller Welt absolvieren werden.

Unter der Leitung von Elisha Mbukwa, Sänger und Songwriter aus Tansania (BILD: Bernd Biewendt), hat sich in Heppenheim ein Chor von interessierten Jugendlichen aus Deutschland gebildet und seine Lieder geprobt. Im Juli war Elisha Mbukwa in Tansania, um dort mit den Musikern und Sängern zu üben.

Aus der Partnerkirche des Evangelischen Dekanats Bergstraße, der Moravian Church in Süd-Tansania, werden die jungen Musiker und Sänger dann Ende August an die Bergstraße kommen und drei Tage gemeinsam mit der deutschen Chorgruppe in der Jugendherberge Starkenburg in Heppenheim verbringen.

Was die jungen Sängerinnen und Sänger geprobt haben, wird bei einer Konzertreihe unter anderem in Kirchen des Dekanats Bergstraße und beim Kulturprogramm der Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen am 4. September (einem Sonntag) ab 17 Uhr auf dem Marktplatz in Karlsruhe zu hören sein.

Elisha Mbukwa stammt aus dem tansanischen Bergdorf Isoko. Aufgewachsenen ist er in der Metropole Dar Es Salaam. Dort ist er auch zum Efatha-Choir gestoßen, der 2017 in Deutschland gastierte und in den Gemeinden des Dekanats Bergstraße mehrere Konzerte gab. Er wünscht sich nach eigenen Angaben, mit seiner Musik Menschen auf der ganzen Welt zu begeistern. Elisha Mbukwa singt afrikanische Gospels und vor allem Eigenkompositionen. red