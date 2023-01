Die im Herbst 2021 in Bensheim eröffnete Erhebungsstelle Zensus 2022 in der Rudolf-Diesel-Straße 24 ist vor Weihnachten „nach erfolgreicher Arbeit“ geschlossen worden. Das hat das Bergsträßer Landratsamt mitgeteilt. 39 259 Auskunftspflichtige in Haushalten und 4728 in Wohnheimen und Gemeinschaftsunterkünften wurden demnach im Laufe des Zensus 2022 befragt.

251 ehrenamtliche Interviewer,

...