Das Amtsgericht Bensheim steht unter einer neuen Leitung. Leif Kindinger wurde bereits mit Wirkung zum 15. Dezember 2022 zum Direktor ernannt, wie die Pressestelle des Landgerichts Darmstadt gestern mitteilte. Kindinger ist Nachfolger von Felix Kunkel.

Leif Kindinger wurde am 20. Mai 1979 geboren. Nach dem Abitur und dem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität in Frankfurt

...