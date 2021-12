Besonderer Wein aus gefrorenen Trauben

Dass Wein aus Trauben gemacht wird, wisst ihr ja sicher. Trauben wachsen, wie die meisten Früchte, wenn es wärmer ist – und deshalb wird Wein im Spätsommer und Herbst gekeltert, weil dann die Trauben reif sind. Logisch, oder?

Im Februar 1830 pflückten die Winzer in Dromersheim – einem Ort bei Bingen in Rheinland-Pfalz – die übrig gebliebenen Trauben, die für die Weinherstellung nicht der richtigen Qualität entsprachen. Sie wollten sie an die Tiere verfüttern. Dabei stellten sie aber fest, dass die gefrorenen Trauben sehr süß waren. Sie beschlossen, kurzerhand aus den gefrorenen Trauben Wein zu pressen und schufen so den ersten Eiswein in Deutschland.

Eisweine sind dickflüssige und süße Weine, die aus gefrorenen Trauben hergestellt werden. Dazu lässt man die Trauben bis in den Winter an den Rebstöcken hängen, damit sie gefrieren. Das ist mit einem gewissen Risiko verbunden. Wird es im Jahr früh kalt – also bereits im November – und die Trauben gefrieren, dann ist das gut für die weitere Produktion des Eisweins. Die Trauben sind noch nicht alt und dem Wetter noch nicht so lange ausgesetzt, bevor sie gefrieren. Wird es allerdings erst spät kalt, also im Januar oder Februar, kann es passieren, dass die Trauben zu lange, nicht durch Frost geschützt, an der Luft hingen und bereits angefangen haben zu faulen. Dann müssen viele der angebauten Trauben weggeworfen werden und man kann weniger Eiswein herstellen als gedacht.

Die Winzer können sich nie sicher sein, ob ihnen die Eisweinernte in diesem Jahr gelingt oder nicht. Hatten sie allerdings Glück und der Frost kam früh, können sie sich auf ihren Eiswein freuen. Das dickflüssige süße Getränk ist auf der ganzen Welt beliebt.

Übrigens: Die Trauben einfach einzufrieren und dann aus ihnen Wein zu machen, ist in Deutschland nicht erlaubt. fw

