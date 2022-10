Bergsträßer Königinnen bei Empfang des Ministerpräsidenten

Bergstraße/Wiesbaden. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein hat beim Empfang der hessischen „Hoheiten“ am Samstag im Biebricher Schloss das Engagement der ehrenamtlichen Majestäten und „gekrönten Häupter“ in Hessen gewürdigt. „Sie pflegen das Brauchtum, sind Botschafter für ihre Region oder werben für heimische Produkte – der Einsatz unserer hessischen Hoheiten ist so vielfältig wie unser Land und geht oftmals mit erheblichen Zeitaufwand einher. Dafür möchte ich mich heute bei ihnen sehr herzlich bedanken“, sagte der Ministerpräsident, der mit seiner Frau Tanja Raab-Rhein die hessischen „Hoheiten“ empfing.

Rund 120 Königinnen und Königen, Prinzessinnen und Prinzen mit Hofdamen und Hofstaat waren der Einladung gefolgt. Zu den Hoheiten, die im Biebricher Schloss zu Gast waren, gehörten auch die Bergsträßer Gebietsweinkönigin Stefanie Kippenhan alias Stefanie I. sowie die Bensheimer Blütenkönigin Gina Steinbrenner alias Gina I. red

2 Bilder Auch die Bergsträßer Weinkönigin Stefanie I. und die Bensheimer Blütenkönigin Gina I. wurden von Ministerpräsident Boris Rhein und seiner Ehefrau Tanja Raab-Rhein empfangen. © Thomas Lohnes/Hessische Staatskanzlei