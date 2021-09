Von Sina Roth

Bergstraße. Die Möglichkeit, auf die 2 G-Regelung umzustellen - also nur Geimpfte und Genesene zuzulassen - sorgt in der Gastronomiebranche an der Bergstraße nicht gerade für Jubel und Begeisterung. Eine einheitliche Lösung hätten sie sich gewünscht, stattdessen sehen sich jetzt einige von ihnen Anfeindungen ausgesetzt.

Christine Friedrich, Geschäftsführerin

...