Bergsträßer Bühnen in dieser Woche

Theater Mobile Zwingenberg

Um französische Filmmusiken geht es im Programm „Un homme et uns femme“ des Duos Séférian am Freitag (2.), 20 Uhr. „Oriental Spirits meet Jazz“ lautet das Motto des Pianisten Matthias Frey und des Oud-Spielers Basem Darwisch am Samstag (3.), 20 Uhr (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Parktheater Bensheim

Klavierwerke von Beethoven und Chopin stehen auf dem Programm des Konzerts am Sonntag (4.), 19 Uhr. Es spielt Justus Frantz (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

PiPaPo-Kellertheater Bensheim

Seine beiden aktuellen Eigenproduktionen präsentiert das PiPaPo-Ensemble am kommenden Wochenende. Die Komödie „Die Wunderübung“ ist am Freitag (2.) und Samstag (3.) jeweils ab 20 Uhr zu sehen. Das Kindertheaterstück „Mützenwexel“ wird am Samstag (3.) und Sonntag (4.) jeweils ab 15.30 Uhr aufgeführt (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/869 6101).

Musiktheater Rex Bensheim

A-cappella-Gesang mit der Band Naturally 7 und ihrem Programm „Christmas – It’s A Love Story“ gibt es am Freitag (2.), 20.30 Uhr. Am Samstag (3.), 20.30 Uhr, folgt ein Auftritt der Coverband Bosstime mit Songs von Bruce Springsteen (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Kirche Sankt Peter Heppenheim

„Die Himmel rühmen“: Unter diesem Motto steht das gemeinsame vorweihnachtliche Konzert von Heino und Franz Lambert. Beginn am Montag (5.) ist um 19 Uhr (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Saalbau Heppenheim

„Wilhellmine Weihnachtsstern“ heißt das Weihnachtsmärchen zum Mitmachen für Kinder, das am Sonntag (4.), 14.30 Uhr, zu erleben ist. Es gastiert eine Produktion des L’una-Theaters (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Theater Sapperlot Lorsch

Das Gastspiel von Florian Schroeder am heutigen Dienstag (29.) wurde abgesagt. Comedy mit Stephan Bauer gibt es am Freitag (2.), 20.30 Uhr mit dem Titel: „Weihnachten fällt aus! Josef gesteht alles!“ Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft.

Kulturbühne Max Hemsbach

„Glühwein zum Frühstück“ serviert Konstantin Schmidt am Sonntag (4.), 19.30 Uhr. Angekündigt wird ein „Weihnachtskabarett-Programm mit Zimt und Zunder“ (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

