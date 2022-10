Bergsträßer Bühnen in der Herbstferienwoche

Theater Mobile Zwingenberg

Stets heiß begehrt sind die Tickets für Konzerte der Weltmusik-Formation Quadro Nuevo im Mobile – so auch dieses Mal: Für das Programm „Mare“ und die beiden Termine am Freitag (28.) und Samstag (29.), jeweils 20 Uhr, waren zuletzt nur noch wenige Karten erhältlich (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Altes Amtsgericht Zwingenberg

„Jüdische Nachbarn – Rede mer mal Tacheles“ heißt das aktuelle Programm des Liedermachers Jürgen Poth aus Spachbrücken. Dargestellt wird darin laut Ankündigung früheres jüdisches Leben in Deutschland in vielen Facetten. Das Konzert beginnt am Donnerstag (27.) um 19 Uhr.

PiPaPo-Kellertheater Bensheim

Die beiden Bensheimer Coverbands Joe’s Rock Garage und So What? bestreiten am Samstag (29.), 20 Uhr, einen Abend mit Rock-Klassikern. Am Sonntag (30.) öffnet im PiPaPo-Gewölbe wieder der Jazzkeller. Es spielt ab 19 Uhr das Blechbläser-Trio Pocket Brass (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/869 6101).

Musiktheater Rex Bensheim

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Bergstraße Von der Mobile-Eigenproduktion bis zur Harmonie der Welt: Bergsträßer Bühnen in dieser Woche Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Zwingenberg Zwingenberger Mobile führt erneut „Die 12. Nacht“ auf Mehr erfahren Kultur Basim Darwisch und Matthias Frey gastieren mit Oriental Spirits meets Jazz im Zwingenberger Mobile Mehr erfahren

Als eine der führenden europäischen Progressive Rock Bands wird die Formation Arena angekündigt. Sie gastiert am Freitag (28.), 20.30 Uhr (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Bürgerhaus Bürstadt

Mit bewährter Brachial-Comedy und dem neuen Programm „Kann Spuren von Nüssen enthalten“ ist das Duo Mundstuhl am Freitag (28.), 20 Uhr, zu erleben (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16). hol/BILD: Gelfort/Mick Pointer/Veranstalter