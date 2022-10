Von der Mobile-Eigenproduktion bis zur Harmonie der Welt: Bergsträßer Bühnen in dieser Woche

Theater Mobile Zwingenberg

Letztmals zeigt das Mobile seine Eigenproduktion „Die 12. Nacht“. Die Vorstellungen laufen am Freitag (21.) und Samstag (22.) ab 20 Uhr sowie am Sonntag (23.) ab 18 Uhr (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Parktheater Bensheim

Das Lesefestival Bensheim geht am Donnerstag (20.) mit einem Termin vor allem für Kinder und Jugendliche zu Ende: Ananda Klaaar präsentiert ab 11 Uhr ihr Buch „Nehmt uns endlich ernst“. Hierzu ist der Eintritt frei.

„Lasst uns zusammenrücken und feiern“ lautet das Motto zweier Veranstaltungen, mit denen Walter Renneisen in dieser Woche sein 60-jähriges Bühnenjubiläum sowie das 30-jährige Bestehen seiner eigenen Gastspielagentur feiert. Am Donnerstag (20.), 20 Uhr, bringt Renneisen den Süskind-Klassiker „Der Kontrabass“ auf die Bühne. Am Freitag (21.), 20 Uhr, folgt das Programm „Hessisch für Hessen und Nicht-Hessen“, das musikalisch begleitet wird von Sigi’s Jazz Men sowie zwei Gastmusikern von der hr-Bigband.

Brechts Schauspiel „Mutter Courage und ihre Kinder“ ist am Samstag (22.), 20 Uhr, zu sehen. Die Inszenierung stammt von der Bühnenspielgemeinschaft Ensemble Phoenix. Mozarts Oper „Die Zauberflöte“ in einer Version für eine Stimme und ein Klavier ist am Sonntag (23.), 20 Uhr, zu erleben. Es gastiert das Ensemble Oper légère (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Saalbau Heppenheim

Musik von Weill, Schostakowitsch und Gershwin sowie Lieder der Comedian Harmonists hat das Saxofonquartett clair-obscur im Programm – zu erleben am Freitag (21.), 20 Uhr (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Kirche Sankt Georg Bensheim

Sein Herbstkonzert gibt der Chor ars musica, begleitet vom Kammermusikensemble Laubenheim, am Sonntag (23.), 18 Uhr. Zu hören sind Kompositionen von Hensel und Fauré. Vokalsolisten sind Anja Lehmann und Johannes Schwarz (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/869 6101).

Musiktheater Rex Bensheim

Bluesrock in großer Besetzung gibt es am Donnerstag (20.), 20.30 Uhr mit der Danny Bryant Bigband. Am Freitag (21.), 20.30 Uhr, ist wieder einmal der Gitarrist Carl Verheyen mit seiner Band zu Gast. Und am Samstag (22.), 20.30 Uhr, folgt der Sänger Ray Wilson, der u. a. sein aktuelles Album „The Weight of Man“ vorstellt (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Hochstädter Haus

Um Franz Marc geht es in dem Roman „Der Maler und das reine Blau des Himmels“ von Tilman Röhrig. Am Mittwoch (19.), 20 Uhr, stellt der Autor sein Buch vor (Kartenreservierung: Telefon 06251/39716).

Theater Sapperlot Lorsch

Heute (18.), 20 Uhr, öffnet der Kultursalon mit seiner offenen Bühne. Hierzu ist der Eintritt frei. Musikkabarett mit Lennart Schilgen („Verklärungsbedarf“) gibt es am Mittwoch (19.), 20.30 Uhr. Am Donnerstag (20.), 20.30 Uhr, präsentiert sich Elke Winter als „Queen of Comedy“. Der Kabarettist Jonas Greiner folgt am Freitag (21.), 20.30 Uhr, mit dem Programm „In voller Länge“. Und Comedy mit Bauchrednerei und Bauchgesang hat Murzarella am Samstag (22.), 20.30 Uhr, auf Lager (Karten-Info: Tel. 06251/1008-16).

Paul-Schnitzer-Saal Lorsch

Ihr 50-jähriges Bestehen feiert die Kreisvolkshochschule Bergstraße am Freitag (21.), 19 Uhr, mit einem Jubiläumsfest. Am Programm wirken mit Rico Bravo, ein Graffiti-Künstler, ein Zauberer und die Band Fine Tunes. Durch den Abend führt Yvonne Hotz. Der Eintritt ist frei.

Evangelische Kirche Bickenbach

Um „Harmonia Mundi – Die Harmonie der Welt“ geht es in dem Konzert am Sonntag (23.), 17 Uhr. Es spielen Martina und Lutz Kirchhof auf Laute und Viola da Gamba (Kartenvorverkauf: Telefon 06257/3695). hol/BILD: Meyer Originals/ Daniel M. Grafberger/Elke Winter/ Martina BogdahnLutz Kirchhof/Veranstalter