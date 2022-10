Basim Darwisch und Matthias Frey gastieren mit Oriental Spirits meets Jazz im Zwingenberger Mobile

Zwingenberg. „Oriental Spirits meets Jazz“, so lautet der Titel eines Konzerts mit Basim Darwisch und Matthias Frey, zu dem die Stadt Zwingenberg in Kooperation mit dem Theater Mobile für den 3. Dezember, Samstag, einlädt. Veranstaltungsort ist ab 20 Uhr der Gewölbekeller unter dem Alten Amtsgericht (Obertor 1). In einer entsprechenden Pressemitteilung heißt es:

„Bei Matthias Frey und Basim Darwisch handelt es sich um musikalische Ausnahmeerscheinungen, die von zwei unterschiedlichen Kontinenten stammen. Das gemeinsame Musizieren wird zur Synthese aus arabischer Musiktradition und zeitgenössischem Jazz – und sendet gleichzeitig eine Botschaft für Toleranz und Harmonie zwischen den unterschiedlichen Kulturen. Zudem ist der Auftritt als Duo ein Beleg für die kreative Kraft, die aus solchen Begegnungen erwächst.

Aus dieser Zusammenarbeit, die im Jahr 2000 begonnen hatte, entstanden mehrere Alben und es folgten viele Konzerte – auch in erweiterten Besetzungen – in Europa und Ägypten. Mit dem Programm ,Oriental Spirits meets Jazz’ ist es wie mit einem lebendigen Organismus, der sich immer weiter entwickelt und sowohl die Ensemblemitglieder selbst als auch das Publikum stets mit Neuem überrascht.“

Eintrittskarten für die Veranstaltungen im Theater Mobile gibt es im Vorverkauf im Zwingenberger Handarbeitsladen „Schnipp-Schnapp“ (Wiesenpromenade 2), in Bensheim im BA-Medienhaus am Ritterplatz (Rodensteinstraße 6, Telefon: 06251/1008-16) sowie auf der Webseite der Mobilisten, die ihren Karten-Shop über den Dienstleister „ztix“ organisieren. Eventuelle Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich, die jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn öffnet. red