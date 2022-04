Eines der ältesten Bensheimer Wohnhäuser wurde gerettet

Nachdem wir in der vergangenen Woche in unserer Serie „Bergsträßer Ansichts-Sachen“ über die Rettung der Auerbacher Synagoge berichtet haben, ist unser heutiger Bildervergleich ebenfalls ein Beispiel für eine Rettung im letzten Moment.

Auch das Fachwerkhaus Schlinkengasse 7 im Zentrum von Bensheim wäre beinahe abgerissen worden und wurde zum Glück in den 1970er Jahren aufwendig restauriert.

2 Bilder © Thomas Neu

Erbaut wurde das wunderschöne Gebäude im Jahre 1575 und unter dem Hausnamen „Zum neuen Wolf“ geführt. Als Bewohner wird der Schaffner der Echter von Mespelbrunn, Adam Daiglein, genannt.

„Als eines der ältesten Wohnhäuser Bensheims ist das in städtebaulich relevanter Lage an der Ecke zu Am Bürgerhaus (früher Hintergasse) positionierte Gebäude von besonderer stadt- aber auch architekturgeschichtlicher Bedeutung“, heißt es im vom Landesamt für Denkmalpflege herausgegeben Buch I über die Kulturdenkmäler im Kreis Bergstraße.

Das historische Bild hat Helmut Wahl fotografiert und es veranschaulicht den schlechten Zustand, in dem sich das Gebäude vor der Sanierung befand. Wir danken dem Stadtarchiv Bensheim für die Möglichkeit, in unserer Serie „Bergsträßer Ansichts-Sachen“ Bilder von Helmut Wahl zu veröffentlichen.

Auf der linken Seite des historischen Bildes kann man das Werbeschild „Arbeitskleidung US-Waren“ von Froim Feldmann erkennen, der in den Jahren von 1960 bis 1986 den kleinen Textilladen in der damaligen Hintergasse betrieben hat. Generationen von Bensheimern haben hier die erste Jeans ihres Lebens gekauft. tn/Bild: Neu