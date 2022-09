Auch Erwachsene gehen zur Schule

Die Schule ist ein Ort, an dem Kinder und Jugendliche wichtige Dinge lernen, die sie fürs Leben brauchen. Aber wusstet ihr, dass auch Erwachsene noch zur Schule gehen können? Natürlich nicht an die gleichen Schule wie ihr. Das wäre ja auch sehr komisch. Nein, Erwachsene können Volkshochschulen besuchen.

Fred Fuchs © MM

Die Kreisvolkshochschule Bergstraße wird jetzt im Oktober 50 Jahre alt und hat gerade ihr neues Programm vorgestellt.

An einer Volkshochschule lassen sich sehr viele verschiedene Sachen lernen.

Es gibt zum Beispiel verschiedene Sprachkurse, wie Englisch, Französisch oder Spanisch.

Aber auch andere Bereiche kann man sich in der Volkshochschule anschauen. Zum Beispiel den Bereich der Technik. Dort kann man lernen, wie man Textprogramme am Computer benutzt, Bilder und Videos bearbeitet oder eigene Internetseiten programmiert, also am Computer erstellt, und anderen Leuten ermöglicht, diese Internetseite dann zu besuchen.

Das ist wichtig, da viele dieser Fähigkeiten in vielen Berufen benötigt werden. Damit sich die Erwachsenen für diese Berufe dann bewerben können, müssen sie so etwas können. Haben sie es an der Volkshochschule gelernt, bekommen sie ein Zeugnis, das zeigt, was sie jetzt können. fw

