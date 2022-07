41 hessische Kommunen bekommen 10 Millionen für Innenstadt-Projekte

Hessen. 41 Städte und Gemeinden in Hessen stehen nun insgesamt 10 Millionen Euro für Projekte in ihren Innenstädten zur Verfügung. Sie hätten sich bei der zweiten Ausschreibung des Landesprogramms "Zukunft Innenstadt" durchgesetzt, sagte Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Montag. "Der Schwerpunkt lag dieses Mal auf der kreativen Nutzung und Gestaltung innerstädtischer Innen- und Außenräume." Unter den Kommunen sind unter anderem Hanau, Bensheim, Offenbach, Homberg (Efze), Rotenburg an der Fulda und Viernheim.

Unter dem Motto "Geben Sie der Zukunft Ihrer Innenstadt Raum" hatten laut Ministerium 97 Kommunen einen Antrag eingereicht. Jede Kommune konnte sich für ein Budget von maximal 300 000 Euro bewerben und bis zu drei Projekte vorschlagen. Die ausgesuchten Kommunen hätten 95 Projekte vorgeschlagen, die sie nun umsetzen können. "Die Bandbreite der geförderten Projekte zeigt beeindruckend auf, wie vielfältig sich unsere Innenstädte und Ortszentren aktiv gestalten und damit stärken lassen", erklärte Al-Wazir. So würden beispielsweise Projekte gefördert, die neuen Handelskonzepten Raum geben, indem sie Produktion, Online-Shop und Reparatur an einem Ort zusammenbringen.

