14 Bands in der Heppenheimer Altstadt

Heppenheim. Nach der erfolgreichen Premiere im Herbst 2019 findet am Sonntag, 2. Oktober, die zweite Auflage des Musik- und Kneipenfestivals „Heppening“ statt. Am Abend vor dem Tag der Deutschen Einheit präsentiert sich die Heppenheimer Altstadt von ihrer musikalischsten Seite: Vierzehn Bands bespielen elf Schauplätze. Das Spektrum reicht von Rock und Pop über Jazz und Latin bis zu Soul und Oldies. Zudem dürfen sich die Besucher laut Ankündigung auf spektakuläre Lichtinstallationen freuen.

Nach zwei Jahren Zwangspause freut sich die Bensheimer Agentur Showmaker auf eine Rückkehr des Festivals, das als lokale Eigenmarke einen ganz individuellen Charakter entfalten soll, der ganz auf die zentrale Meile im historischen Stadtkern zugeschnitten ist.

Die Veranstalter wollen einen facettenreichen Mix aus großen und kleinen Bühnen in sehr unterschiedlichen Locations servieren. Zu den Schauplätzen gehören in diesem Jahr das „Gossini“, der Marstall am Amtshof und die Kirche St. Peter sowie die Gaststätten „Zum Schwan“, „Goldener Engel“, „Oma Magret“, „Avanti“, „Das Horn von Afrika“, das „Café Fachwerkstuben“, das „Havana“ und der „Hexenkessel“.

Unter den Künstlern sind Acts wie The Groove Generation, Jumble, Reymann Duo und DNS unplugged, aber auch das Jan Jahnson Quartett, Sweet Infidelity und Tim Blesing. Ab 18 Uhr verwandelt sich am Sonntag die historische Heppenheimer Altstadt in eine große Live-Bühne, die von mystischen Walking-Acts begleitet wird, die für ein einzigartiges Ambiente sorgen werden, wie es in einer Ankündigung heißt. Durch spektakuläre Illuminationen werde sich die Architektur der Innenstadt an diesem Abend von einer ganz neuen Seite zeigen. Dafür zapft das „Heppening“ die Sonne an: Die Energie für diese urbane Lichtinszenierung wird über eine Photovoltaikanlage erzeugt. Für Agenturchef Harry Hegenbarth ein erster Schritt, um den Nachhaltigkeitsgedanken auch bei den Showmaker-Musikfestivals zu verankern.

Die Eintrittsbändchen für „Heppening“ sind ab sofort bei allen teilnehmenden Locations erhältlich, außerdem u. a. im BA-Medienhaus am Bensheimer Ritterplatz und bei Tabakwaren und Zeitschriften Trautmann in Zwingenberg. Online gibt es die Tickets unter www.heppening-festival.de.

Der Vorverkauf läuft bis zum Samstag, 1. Oktober; danach sind Tickets nur noch am 2. Oktober an der Abendkasse erhältlich. red