Von Hannah Schäfer

Bei Kindern sind Neugier und Wissensdrang besonders ausgeprägt. Diese guten Eigenschaften macht sich der Verein „Gesellschaft für Umweltbildung“ (GUB) Baden-Württemberg zu Nutze und fördert mit Forscherprojekten in Kindergärten den Entdeckergeist der Mädchen und Jungen. So soll frühzeitig der Grundstein für ein nachhaltiges Interesse an den Naturwissenschaften gelegt

...