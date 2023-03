Versammlung der TuS-Turnabteilung

Zwingenberg. Die Abteilung Turnen- und Gesundheitssport mit Reha des Turn- und Sportverein Zwingenberg lädt am 20. März, Montag, um 19 Uhr zur Abteilungsvollversammlung in die Jakob-Delp-Halle, Wiesenpromenade 5, in Zwingenberg ein. Die Versammlung findet auf der Trainingsfläche der Halle statt. Der Vorstand berichtet über seine Arbeit im vergangenen Jahr und die finanzielle Situation der Abteilung. Ein Ausblick in die sportliche Zukunft rundet den Rechenschaftsbericht ab. „Wir laden alle unsere Abteilungsmitglieder sehr herzlich ein und freuen uns über viele interessierte Teilnehmer“, schreibt der TuS in seiner Pressemitteilung. red

