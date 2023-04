Versammlung der Jagdgenossen

Zwingenberg/Rodau. Die Jagdgenossen – das sind die Eigentümer bejagbarer Flächen in den Gemarkungen von Zwingenberg und Rodau – sind für den 28. April, Freitag, zur Jagdgenossenschaftsversammlung der Jagdgenossenschaft Zwingenberg und Rodau eingeladen. Die Sitzung findet ab 18 Uhr im Nebenraum des Restaurants „Bunter Löwe“ in Zwingenberg (Löwenplatz 6) statt, schreibt Bürgermeister Holger Habich in seiner Eigenschaft als Jagdvorsteher. Auf der Tagesordnung stehen der Bericht des Jagdvorstehers und der Bericht des Pächters für den Jagdbezirk Zwingenberg und Rodau sowie der Kassenbericht. Außerdem entscheidet die Versammlung über die Verwendung des Ertrages aus der Jagdnutzung für das laufende Jahr 2023. mik

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1