Seniorennachmittag mit Theater in Zwingenberg

Zwingenberg. Die Laienspielgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Zwingenberg wird am 19. März, Sonntag, zusammen mit der Stadt Zwingenberg einen Seniorennachmittag gestalten und das Theaterstück „Liebeskarussell in der Walpurgis-nacht“ aufführen.„Dazu sind alle älteren Mitbürger sehr herzlich in den Adlersaal eingeladen“, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Die Aufführung beginnt um 14 Uhr, der Einlass erfolgt ab 13 Uhr. Premiere feiert das Stück einen Tag zuvor (18. März) beim traditionellen Feuerwehrball ebenfalls im Adlersaal. Für das leibliche Wohl wird beim Seniorennachmittag mit Kaffee und Kuchen gesorgt. Für Kaffee und Kuchen wird ein Beitrag von drei Euro pro Person erhoben. Die musikalische Umrahmung des Seniorennachmittags erfolgt durch die Feuerwehrkapelle Zwingenberg. „Die Laienspielgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Zwingenberg, der Vorstand der Feuerwehr und die Stadt Zwingenberg würden sich freuen, wenn zahlreiche ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger die Möglichkeit wahrnehmen würden, an diesem Nachmittag in den Adlersaal zu kommen“, heißt es. Der Eintritt ist frei. Aus organisatorischen Gründen wird jedoch gebeten, sich Eintrittskarten zu besorgen. Diese sind ab sofort im Bürgerbüro der Stadt Zwingenberg erhältlich. Öffnungszeiten des Bürgerbüros: Mo., Di., Mi. von 8 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 15 Uhr, Do. von 8 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 18 Uhr, Fr. von 8 bis 12.30 Uhr. red

