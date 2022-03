Peter Karp und seine Band gastieren in Zwingenberg

Zwingenberg. Das Theater Mobile Zwingenberg weist auf ein Konzert von Peter Karp, hin am 24. März, Donnerstag, ab 20 Uhr mit seiner Band im Gewölbekeller unter dem Alten Amtsgericht (Obertor 1) auftreten wird. Der Songwriter, Sänger, Gitarrist, Pianist und Bandleader wird dann mit seinen Musikerkollegen Mike Catapano (Schlagzeug, Gesang), Sebastian Stolz (Bass) und Simon Seeleuther (Gitarre) vor allem seine CD „Magnificent Heart“ präsentieren. Dazu heißt es in der Ankündigung der Mobilisten:

„Wieder einmal stellt Peter Karp sein eindrucksvolles musikalisches Talent unter Beweis. ,Magnificent Heart’ ist das zehnte seiner Alben, veröffentlicht als viertes Album bei Rose Cottage Records. Seine dem Americana und Blues zugeordnete Musik nennt er selbst ,Soul-Influenced Americana-Blues Rock’. Das Album besticht durch Karps herrlich rauhe Stimme und die meisterhafte Beherrschung von Gitarre und Piano. Über all diesen Fähigkeiten steht sein beseeltes und exzellentes, von seinen Kritikern bejubeltes Songwriting. Dieses Talent wird unterstrichen von seinen Musikerkollegen, die es auf professionelle Art verstehen, seine Musik und Live-Shows auf großartige Weise zu unterstützen.“

Peter Karp stellt am 24. März im Mobile in Zwingenberg seine CD „Magnificent Heart“ vor. © Theater Mobile

Eintrittskarten gibt es in Zwingenberg im Handarbeitsladen „Schnipp-Schnapp“ (Wiesenpromenade 2), in Bensheim im BA-Medienhaus am Ritterplatz (Rodensteinstraße 6, Telefon: 06251/1008-16) sowie auf der Webseite der Mobilisten, die ihren Karten-Shop über den Dienstleister „ztix“ organisieren. Eventuelle Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich, die um 19 Uhr öffnet.

Wegen der Pandemie-Lage ist der Eintritt in das Theater Mobile nur Besuchern möglich, die die am Veranstaltungstag aktuellen Corona-Regeln beachten, seit März gilt die 3 G- Regelung (geimpft, genesen oder getestet). Eine medizinische Maske, die am Platz abgenommen werden darf, ist als Mund-Nasen-Schutz zu tragen. red