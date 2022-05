Unter der Überschrift „Leseschwarm fliegt aus“ gastiert die Lorscher Literatur-Initiative „Leseschwarm“ am kommenden Mittwoch, 11. Mai, erstmals in Zwingenberg. Ab 19 Uhr wird der Bereich Obertor/Hohl – also der kleine Platz am Brünnchen unter der Linde gegenüber vom Alten Amtsgericht – zum Veranstaltungsort. Dort wird die Zwingenbergerin und „Gastschwärmerin“ Katharina Ziemann die

...