bzw_FFW_Einsatz_2022-10-19 Zwingenberg. Zur Unterstützung des Rettungsdienstes bei der Versorgung einer Patientin in einem Haus an der Straße „Wetzbach“ musste am Mittwoch die Freiwillige Feuerwehr Zwingenberg ausrücken, wie stellvertretender Stadtbrandinspektor Karl-Heinz Zecher in einer Bilanz der vergangenen Woche berichtet. Gegen 22 Uhr waren die ehrenamtlichen Retter mit zehn Einsatzkräften in drei Fahrzeugen vor Ort, um unter Einsatzleitung von Stadtbrandinspektor Reiner Schellhaas die Patientin aus dem ersten Obergeschoss des Anwesens zum Rettungswagen zu transportieren. Unser Bild entstand auf dem Löwenplatz. Am Freitag wiederum rückte die Feuerwehr gegen 20 Uhr aus, um auf der Platanenallee und dem Berliner Ring einer Ölspur zu beseitigen. Dort hatte ein Fahrzeug Dieselkraftstoff verloren. Die Fahrbahnen wurden mit Ölbindemittel abgestreut, das anschließend aufgekehrt und fachgerecht entsorgt wurde. Die Einsatzleitung hatte Feuerwehrvorsitzender Willi Dörner. mik/Bild: Zecher

© Karl-Heinz Zecher / FFW Zwingenb