Der Alsbacher Chor „Ton-Art“ unter der musikalischen Leitung von Klaus Vetter begrüßt das neue Jahr mit zwei Konzerten: Am 11. Februar, Samstag, gastiert das Ensemble ab 18 Uhr in der Ober-Beerbacher Kirche; am 12. Februar, Sonntag, tritt der Chor ebenfalls ab 18 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche in Seeheim auf.

In der Ankündigung schreibt Brigitte Eßlinger vom Vorstand des TonArt-Vereins:

...