Abendandachten in Gadernheim

Gadernheim. Die evangelische Kirchengemeinde Gadernheim lädt zu ihren Abendandachten ein. Sie stehen unter dem Motto „Auftanken – Zeit für dich mit Gott“. Termine sind am 28. Januar, 18. Februar und 4. März (jeweils Samstag) ab 18 Uhr in der Kirche. Jede Andacht dauert etwa eine halbe Stunde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Die Atmosphäre am Abend in der Kirche lädt besonders ein zum Innehalten und Kraft schöpfen“, so Pfarrerin Marion Mühlmeier. Beim ersten Termin morgen gibt es eine meditative Andacht mit Liedern aus Taizé. Der neue Chor der Gemeinde wird die Feier begleiten. red