Zweite Packstation in Lorsch aufgestellt

Lorsch. Die Deutsche Post hat jetzt eine weitere Packstation in Lorsch in Betrieb genommen. Die neue Station steht in der Hirschstraße 85. Nach der Station In der Dieterswiese 2 (neben dem Aldi) ist dies in Lorsch der zweite Standort.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

DHL- Packstationen werden laut einer Pressemitteilung der Post immer häufiger genutzt. Allein im Jahr 2020 sei die Zahl der registrierten Kunden im Vergleich zum Vorjahr im zweistelligen Prozentbereich auf mehr als zwölf Millionen gewachsen.

In Deutschland stehen Postkunden momentan über 7000 Automaten mit mehr als 700 000 Fächern für den Paketversand und -empfang zur Verfügung. Bis zum Jahr 2023 will das Unternehmen nach eigenen Angaben rund 5500 weitere Packstationen in Deutschland aufstellen. Damit würde die Post die Zahl der Automaten auf dann rund 12 500 Packstationen erhöhen. „Gerade in der Corona-Krise haben viele Neukunden die Vorteile der Packstation für sich entdeckt, da sie ihre Pakete hier zu jeder Uhrzeit und kontaktfrei versenden und empfangen können“, heißt es in der Pressemitteilung.

Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die DHL Paket App. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2