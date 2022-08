Sommerabendführung, das klingt erstmal nach beschaulichem Spaziergang in lauer Luft bei untergehender Sonne. Gemütlich. Bei einem Termin in Lorsch handelte es sich aber um einen Spaziergang in die Geschichte.

Und dabei rückte ein Skelett in den Mittelpunkt der Betrachtung. Statt Beschaulichkeit gab es somit an diesem Abend vor allem viel Interessantes. Die Führung führte dieser Tage

...