„Möchten Sie einen Apfel oder eine Banane – oder ein Brot?“ Wer am Sonntag vom Kaiser-Wilhelm-Platz beginnend über den Frühlingsmarkt schlenderte, dem bot Ingrid Janzen gleich etwas zu essen an, und zwar gratis. Die Zwingenbergerin engagiert sich nämlich für Foodsharing. Als Lebensmittelretterin kümmert sie sich gemeinsam mit anderen Ehrenamtlichen darum, dass nicht weggeworfen wird, was noch

...