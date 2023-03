Marcel Claros ist neuer Sprecher der Tvgg-Fußballer

Lorsch. Überraschend viele Mitglieder, vorwiegend aktive Spieler, kamen zur Hauptversammlung der Tvgg-Fußballabteilung. Nach der Begrüßung wurde des verstorbenen Mitglieds Andreas Matern gedacht, seit 1967 Mitglied, aktiver Fußballer und im Vorstand aktiv, so Vorstandssprecher Hans-Jürgen Lebert. Sein Dank galt allen Trainern und Betreuern und allen weiteren Helfern für Einsätze. Dem Förderverein Kick-Off und dem Hauptverein dankte er gleichfalls für Unterstützung.

Die Zahl der Abteilungsmitglieder konnte mit 365 Mitgliedern, darunter vier neue, gehalten werden. Elf Mitglieder sind weiblich, 133 in der Jugend. Die Fußballer sind die zweitgrößte Abteilung im Verein. 14 Mannschaften sind im Spielbetrieb, drei Senioren- und zehn Junioren-Mannschaften, dazu kommt noch ein AH-Team. D- bis A-Junioren bilden eine Jugendspielgemeinschaft mit der SSG Einhausen, auch 2023.

„Wer die Jugend hat, hat die Zukunft. Der Satz ist nicht verkehrt. Genau so richtig ist aber auch die Variante: Wer die Jugend haben will, muss ihr eine Zukunft bieten. Daran müssen wir ständig arbeiten“, unterstrich Hans-Jürgen Lebert die Bedeutung der Jugendarbeit. Es wurde ein Schnuppertraining für die Erstklässler der Wingertsbergschule veranstaltet, organisiert von Holger Glanzner und Dorota Hartmann (Fachlehrerin Sport). Unter der Anleitung von Klaus Fieberling, weiteren Jugendtrainern sowie Helfern der ersten Mannschaft standen die Kinder im Vordergrund. Eine Neuauflage ist in diesem Jahr geplant.

Im Juli fand ein Schnuppertraining statt für Mädchen und Jungen im Alter bis zu zwölf Jahren. Die E-Junioren wurden Kreispokalsieger und qualifizierten sich für die Regionalmeisterschaften im Bezirk Darmstadt, wo sie einen hervorragenden dritten Platz belegten. Sie werden bei der Sportlerehrung der Stadt Lorsch gewürdigt.

Bei den Schiedsrichtern ist die Tvgg augenblicklich noch gut besetzt, altersbedingt werden in Kürze wohl einige aufhören. Es müsse versucht werden, neue Schiedsrichter zu finden. Bei weniger als vier Personen drohe ein Punktverlust. Es wurde wieder ein Frühlingsfest veranstaltet und, nach zwei Jahren Corona-Pause, ein Vatertagsfest. Die Teilnahme am Weihnachtsmarkt wurde organisiert von den Aktiven. Die Fußballer waren auch an der Allee der Weihnachtsbäume vertreten.

Highlight des Jahres war der Termin „Eintracht in der Region“. Zu dem Spiel der AH gegen die Traditionsmannschaft um Charly Körbel kamen 1200 Zuschauer ins Ehlried. Eingebettet in die Veranstaltung, gesponsert von Lotto Hessen und FFH, war auch ein Training mit 40 Jugendlichen der Fußballabteilung. Solche Veranstaltungen seien wichtig für den Verein, weil sie neugierig machten, neue Mitglieder wie auch Sponsoren. Sie sind außerdem wichtig für den Zusammenhalt und die Gemeinschaft in der Tvgg“, betonte Lebert. Die Weihnachtsfeier in der Sportpark-Gaststätte war nicht zufriedenstellend. Es soll ein neues Konzept erarbeitet werden.

Das Flutlicht im Ehlried wurde auf LED-Beleuchtung umgestellt, die Rechnung an die Stadt Lorsch weitergeleitet. Außerdem wurde einen Defibrillator erworben.

Feste im März und im Mai geplant

Am 25. März ist ein Frühlingsmarkt im Ehlried geplant, am 18. Mai ein Vatertagsfest mit den Pink Panthers dort. Im Rahmen des Heimspiels gegen die SSG Einhausen sollen Mitglieder mit runden Geburtstagen und Jubilare aus 2022 geehrt werden.

Dem Kassenbericht von Helmut Auer war zu entnehmen, dass die Abteilung finanziell auf gesunden Beinen steht. Die zweite und dritten Herrenmannschaften erzielten unterschiedliche Ergebnisse, der Klassenerhalt sei möglich, so Nick Lammer vom Spielausschuss. Bei der ersten Mannschaft habe es Hochs und Tiefs gegeben, so Ralf Massoth. Die neue Saison laufe erfolgreicher, das Team stehe auf einem vierten Platz.

Bedauerlich sei, dass von 24 Spielern nur 16 aktiv seien, unter anderem wegen gesundheitlichen Problemen. Die Jugendmannschaften spielten teilweise in Spielgemeinschaft mit Einhausen. „Die Trainer geben ihr Bestes der Rundenstart ist zufriedenstellend“, bilanzierte Sven Leonhard für den Nachwuchsbereich. Von gesellschaftlichen Aktivitäten und Freundschaftsspielen berichtete Mathias Rothmund. Eine Laufgruppe sorgt mit Waldläufen für Fitness.

Um die Arbeit auf mehrere Schultern zu legen, wurde ein dreiköpfiger Sprecherrat gebildet. Einstimmig in den Vorstand gewählt wurden als Sprecherteam Marcel Claros, Helmut Auer, Holger Glanzner. Marcel Claros übernahm das Amt von Hans-Jürgen Lebert, der verzichtete.

Aktive übernehmen viele Aufgaben

Die Leitung des Spielbetriebs Senioren hat Ralf Massoth, Stellvertreter ist Nick Lammer, die Jugendleitung übernehmen Sven Lenhardt und Markus Essel. Für Infrastruktur und Vereinsgelände ist Andreas Massoth zuständig, für den Wirtschaftsausschuss und Events Simone Glanzner, für die Mitgliederverwaltung Beate Helmling. Um die Öffentlichkeitsarbeit kümmern sich Ricardo Bolz und Markus Essel.

Koordinator für Sportveranstaltungen ist Daniel Griesemer, der auch das Stadionheft redaktionell betreut. ml