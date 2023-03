Bei den Einhäuser Tischtennisspielern gibt es Gegensätze

Einhausen. Der BSC Einhausen muss zur Zeit im sportlichen Bereich kleine Brötchen backen. Nach der vereinsinternen Abmeldung der ersten Damen vom Spielbetrieb in der Bezirksoberliga stehen nun nur noch eine Damenvertretung in der Bezirksliga sowie ein Herrenteam in der 2. Kreisklasse sowie die Nachwuchsmannschaft in der Schnupperrunde (zuletzt ein äußerst unglückliches 4:6 beim SV Kirschhausen/BSC-Punkte: Eric Maier/2, Kenau Bohrer und Ricky-Loong Marienfeld) Woche für Woche an den Tischtennisplatten. Zusätzlich treffen sich die Hobbyspieler samstags in der Einhäuser Sporthalle.

Frauen-Bezirksliga: BSC II – TTC Pfungstadt III 2:6. Angesichts der vielen knappen Ergebnisse fiel die Heimniederlage, mit der Einhausen ans Tabellenende abrutschte, bei einem Ballverhältnis von 266:305 zu hoch aus. Dagmar Massoth/Stefica Hof waren im ersten Doppel für die 1:0-Führung verantwortlich, ehe Renate Winkel/Marion Massoth mit dem 11:6, 5:11, 9:11, 9:11 knapp den Ausgleich zulassen mussten. Mit ebenso knappen Resultaten zogen die Gäste in den ersten Einzeln auf 1:3 davon. Marion Massoth verkürzte letztmals auf 2:3, doch das Spielglück blieb in den weiteren Spielpaarungen den Pfungstädterinnen hold.

2. Kreisklasse: BSC – SG Hüttenfeld III 6:0. Die Einhäuser Herren hatten als Tabellenführer mit ihren Gästen aus dem Lampertheimer Stadtteil wenig Mühe, so dass bereits nach 75 Minuten dieser Heimsieg feststand. - BSC-Punkte: Brauch/Fenske und Glanzner/Husseini; Michael Glanzner, Helmut Brauch, Patrick Fenske,Tareq Husseini. std