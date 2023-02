Deutsche Meisterin Lisa Rauch fährt jetzt zur WM der Damen 30

Lorsch. Für nicht wenige Leistungssportlerinnen endet mit einem eigenen Baby die aktive Zeit. Tennisspielerin Lisa Rauch konnte nach der Geburt ihrer Tochter Lia vor 18 Monaten jedoch noch einmal richtig durchstarten. Die Trainerin und Spielerin beim TCO Lorsch schnappte sich im vergangenen Sommer den Titel als Deutsche Meisterin der Damen 30. In Worms siegte sie in einem knapp dreistündigen Finale gegen Sarah Krohnen-Dauser mit 4:6, 6:2 und 6:2.

„Das ist für mich schon ein sehr wichtiger Titel“, sagt sie im Gespräch mit dem BA. Und das nicht nur wegen des Erfolges an sich. Der Sieg bei den Damen 30 öffnete ihr jetzt auch das Tor zur Teilnahme an der Altersklassen-Weltmeisterschaft im Einzel und mit der Deutschen Nationalmannschaft, die ab dem 17. März ausgetragen wird.

Hinter Laura Siegemund, die im Januar bei den Australian Open die dritte Runde erreicht hatte, und Mona Barthel ist Lisa Rauch aktuell die Nummer 3 in der deutschen Rangliste der Damen 30. Zudem wurde sie für die WM auch als Mannschaftsführerin des Nationalteams benannt. Auf das Turnier freut sie sich. „Viele der Teilnehmerinnen sind noch bei den Damen auf der Tour aktiv. Ich bin sehr gespannt“, sagt die 32-Jährige.

Töchterchen Lia darf natürlich mit auf die sportliche Reise. Damit das klappt, ist auch Lisa Rauchs Mutter Elke Brinkmann und später auch ihr Mann Alex Rauch mit an Bord, der auch als Trainer seinen Teil zu einem guten Abschneiden bei der WM beitragen möchte.

Für den TCO in der Verbandsliga

Dem TCO bleibt Lisa Rauch trotz des aktuellen sportlichen Höhenflugs treu. In der anstehenden Team-Tennis-Saison wird sie für Lorsch in der Damen-Verbandsliga aufschlagen. Es habe zwar einige Anfragen von höherklassigen Vereinen gegeben, aber ihrem Heimatverein fühlt sie sich verbunden.

Auch ihr Bruder Nils Brinkmann kehrt nach Lorsch zurück und schlägt bei den Herren 30 in der Hessenliga auf. Er holte sich im vergangenen Sommer ebenfalls den nationalen Titel in dieser Altersklasse. So werden für den TCO mit dem Geschwisterpaar gleich zwei Deutsche Meister am Start sein.

Ansonsten fühlt sich Lisa Rauch jedoch auch weiterhin in der Klasse der Aktiven Zuhause. Einzelturniere bestreitet sie bei den Damen. „Es läuft ganz gut zur Zeit. Ich habe viele Topspielerinnen geschlagen“, berichtet sie im Gespräch mit dem BA.

Schon vom Kindergartenalter an stand Lisa Rauch, die bis zur Heirat im Jahr 2019 mit Nachnamen Brinkmann hieß, auf dem Platz. Die gebürtige Baden-Badenerin ist in Darmstadt aufgewachsen und stammt aus einer sportbegeisterten Familie. Ihre Eltern spielten ebenfalls hochklassig Tennis. Lisa Rauch war schon als Jugendliche Hessenmeisterin, gehörte bald zum Landeskader und zu den Top Fünf in Deutschland.

In der Weltrangliste war sie anschließend auch im Damenbereich vertreten, gehörte in Darmstadt einem Team mit Andrea Petkovic an und sammelte zahlreiche nationale wie internationale Erfolge.

Beim TCO schaffte sie mit den Damen den Höhenflug bis in die 2. Bundesliga, aus der sich der Verein – ohne auf einem Abstiegsrang gelandet zu sein – dann nach drei Jahren auf eigenen Wunsch wieder verabschiedete.

Ihre langjährige Erfahrung gibt Lisa Rauch an Sportinteressierte weiter. Als Trainerin verfügt sie über die DTB B- Lizenz (Leistungssport), die DTB Athletiktrainerin A- Lizenz und die Personaltrainerin A- Lizenz. Außerdem hat sie sich zur Medizinischen Fitnesstrainerin ausbilden lassen.

Großen Applaus gab es für Lisa Rauch schon im vergangenen Oktober beim Empfang im Schöffensaal des Lorscher Stadthauses. Bürgermeister Christian Schönung überreichte ihr im Namen der Stadt eine Urkunde, Klostertaler sowie ein Handtuch, das mit dem Schriftzug „Deutsche Meisterin“ versehen wurde.

Auch Günter Bausewein war nach Lorsch gekommen. Der Vorsitzende des Sportkreises Bergstraße hatte für die Tennisspielerin eine Ehrenurkunde in Silber dabei.