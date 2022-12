Auch 2022 präsentiert die „Offene Kirche Lorsch“ wieder ein eindrucksvolles Adventskonzert in der katholischen Pfarrkirche St. Nazarius in Lorsch. Am kommenden Montag (12.) ist die Formation „Rainbow Gospel & Soul Connection“ in Lorsch zu hören.

Die Rainbow Gospel & Soul Connection ist ein überkonfessioneller Gospelchor aus Mannheim-Feudenheim. Seit fast 30 Jahren singen die

...