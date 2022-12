Adventskonzert in der Bergkirche

Auerbach. Der Gesangverein Liedertafel Auerbach freut sich, am Vorabend des dritten Advents am Samstag, 10. Dezember, in der Bergkirche Auerbach ein Adventskonzert zu geben. „Es ist besonders schön, wenn wir diesen Abend mit vielen Zuhörern verbringen dürfen“, schreibt die Liedertafel in ihrer Ankündigung.

Dargeboten werden beliebte, bekannte und besinnliche Lieder und Texte. Bei dieser Gelegenheit gibt es für einige Besucher ganz bestimmt eine Wiedersehensfreude und so manches nette Gespräch. „Wir wollen auch gemeinsam mit den Zuhörern singen, was die Freude auf Weihnachten noch größer macht“, heißt es weiter.

Chorleiter Johann Leber ist mit den Sängerinnen und Sängern bestens vorbereitet. Beginn ist um 17 Uhr, Einlass ab 16.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. red