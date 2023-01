Nach zweijähriger Corona-Pause gibt es in Lorsch jetzt wieder das beliebte „Nachweihnachtliche Singen“. Am kommenden Sonntag (8.) sind Besucher dazu in die Kirche St. Nazarius eingeladen. Beginn ist um 16 Uhr.

Musikalisch gestaltet wird das Konzert von einer Vielzahl von Mitwirkenden, nämlich dem Gospelchor Voices unter Leitung von Patrick Schilling, der Schola und dem Vokalensemble St.

...