Es dauert zwar noch ein paar Monate, bis die Freiluft-Saison beginnt, aber die Vorbereitungen laufen überall auf Hochtouren. Sicher ist: in Lorsch steigt wieder ein großes Open-Air am Kloster. Das Musiktheater Rex wird dabei Mitte Juli für einen Publikumsandrang am Kloster sorgen. Denn zu den drei Bands, die präsentiert werden, gehört unter anderem „Völkerball“.

Die Rammstein-Coverband

