Am 28. Oktober 2016 wurden auf dem Klostergelände aus einem Brunnen des 18. Jahrhunderts Fragmente geborgen, die sich als sensationeller Fund entpuppen sollten. Baudenkmalpflegerin Katarina Papajanni hatte schon zuvor an den Umrissen einiger im Brunnen vermauerter Steine Formen erkannt, die in die gotische Zeit wiesen. Die geborgenen Steine erwiesen sich tatsächlich als Fülle von – manchmal

...