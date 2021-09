Ein Sommerabend mit guter Musik unter freiem Himmel, das macht Laune. Die Veranstaltung auf der Klosterwiese mit „Taktfest and friends” zog viele Fans an. Gemeinsam mit den „New Harmonists“aus Heppenheim, den Bürger-Funken Lorsch sowie „Spirit of Music“ aus Mannheim gestaltete der Lorscher Chor einen facettenreichen Abend. Mit ihrem Eintrittsgeld unterstützten die Gäste, darunter Bürgermeister

...